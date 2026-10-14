AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is woensdag met winst begonnen. De aandacht ging vooral uit naar de resultaten van ASML. De Veldhovense chipmachinefabrikant blijft profiteren van de omvangrijke investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie (AI) en zag de omzet en winst in het derde kwartaal stijgen. Ook werd het bedrijf iets positiever over de jaaromzet. Het aandeel werd ruim 2 procent hoger gezet.

Volgens topman Christophe Fouquet is er zoveel vraag naar de chipmachines van ASML dat de capaciteit eigenlijk tekortschiet en het bedrijf in 2027 en 2028 niet volledig aan de vraag van klanten kan voldoen. "Daarom onderzoeken we hoe we de capaciteit voor 2028 kunnen verhogen, bovenop de eerder aangekondigde stijging van 30 procent", aldus de topman. Branchegenoten ASMI en Besi gingen mee omhoog en wonnen 1,7 en 0,9 procent.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 1136,41 punten. De AEX eindigde dinsdag een half procent lager na het bereiken van een record aan het begin van de week.