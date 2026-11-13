AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een klein verlies begonnen. Beleggers bleven voorzichtig door de onrust rond Nvidia. Het vertrek van topman en medeoprichter Jensen Huang zorgt voor onzekerheid rondom de grootste verkoper van AI-chips ter wereld, die een belangrijke rol speelt in veel financieringsdeals voor de uitbouw van AI-datacenters.

De positie van Huang kwam deze week onder zware druk te staan na onthullingen over meerdere affaires van de topman, waaronder een verhouding met een vermeende Chinese spion. Het aandeel Nvidia ging donderdag op Wall Street hard omlaag na de bekendmaking van het vertrek van Huang, maar wist het verlies gedurende de dag terug te dringen en eindigde uiteindelijk ruim 4 procent lager.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 1137,57 punten. De AEX zakte een dag eerder al 0,4 procent, mede door koersverliezen van de chipbedrijven die kampten met de onrust rond Nvidia. ASMI, Besi en ASML gingen nu verder omlaag en verloren tot ruim 1 procent.