AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers bleven voorzichtig ondanks de hogere slotstanden op Wall Street. De Amerikaanse beurzen wisten daarmee een verliesreeks van drie dagen te doorbreken. Een daling van de olieprijzen, na drie dagen van stijgingen op rij, zorgde voor enige opluchting. Daarnaast liepen de rentes op de obligatiemarkten weer wat terug, na het bereiken van meerjarige hoogtepunten door zorgen over vooral de torenhoge Amerikaanse staatsschuld.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 1103,74 punten. De AEX sloot woensdag nipt hoger, mede dankzij koerswinsten van betaalbedrijf Adyen en de banken ING en ABN AMRO. De MidKap klom donderdagochtend 0,2 procent tot 1108,66 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen, die woensdag lager sloten, wonnen nu 0,1 procent. Parijs verloor 0,1 procent.