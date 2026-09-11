AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers bleven voorzichtig na drie verliesdagen op rij. De inflatievrees laaide deze week weer op door de sterke stijging van de olieprijzen als gevolg van het toegenomen geweld in het Midden-Oosten. Om de hoge inflatie te bestrijden verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag de rente in de eurozone voor de tweede keer dit jaar. De grote vraag is nu: wat gaat de Amerikaanse centrale bank doen?

De Federal Reserve heeft het rentetarief in de Verenigde Staten tot nu toe onveranderd gelaten, ondanks de hardnekkige inflatie in de grootste economie ter wereld. Beleggers letten dan ook vooral op de nieuwe inflatiegegevens van de VS, die later op de dag naar buiten komen. Die bepalen mogelijk of de Fed de leenkosten volgende week gaat verhogen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt onveranderd op 1093,15 punten. De AEX sloot donderdag 0,8 procent lager en koerst op weekbasis af op een verlies van bijna 2 procent.