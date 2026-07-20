AEX-index begint vrijwel vlak ondanks nieuwe aanvallen VS en Iran

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag vrijwel vlak begonnen. Vrijdag sloot de beurs lager na minnen van de chipbedrijven wegens zorgen over hoge investeringen in kunstmatige intelligentie (AI). Beleggers kijken daarnaast naar het Midden-Oosten, waar het conflict weer is opgelaaid en de Verenigde Staten al nachten op rij aanvallen uitvoeren op Iran. De olieprijs is daardoor verder opgelopen.

De AEX-index opende vrijwel vlak op 1091,16 punten. De MidKap stond 0,2 procent lager op 1075,56 punten. Andere Europese beurzen kleurden vlak na opening rood. Frankfurt en Parijs stonden tot 0,2 procent lager.

De olieprijs is naar het hoogste punt in meer dan een maand gestegen. Brentolie steeg tot bijna 4 procent naar meer dan 91 dollar per vat. Een vat Amerikaanse olie was bijna 3 procent duurder op ruim 84 dollar per vat. Door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten is een heropening van de Straat van Hormuz weer ver uit zicht. Olie- en gasconcern Shell klom 1,1 procent.