AEX-index sluit hoger na toespraak Fed-voorzitter Warsh

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag met winst de handelsweek uitgegaan. Bijna alle dertig bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex sloten vrijdag met een plus. Beleggers verwerkten vrijdag een langverwachte toespraak van Fed-baas Kevin Warsh.

Het hoofd van de Amerikaanse centrale bank waarschuwde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet noemenswaardig afkoelt en dat de Fed nog "het nodige te doen heeft". Daarmee zinspeelde hij op de mogelijkheid van een renteverhoging. Wel nuanceerde hij zijn uitspraken ook en benadrukte dat ze niet moeten worden opgevat als voorspelling voor de rente.

De AEX-index eindigde 0,8 procent hoger op 1112,28 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 1129,65 punten. Ook de Europese beurzen zijn de handelsweek met winst uitgegaan. Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot bijna 1 procent.