AEX-index sluit met verlies, chipbedrijven bij dalers

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met verlies gesloten. De chipfondsen ASML, Besi en ASMI stonden bij de dalers op het Damrak. Ook Shell was een verliezer door een daling van de olieprijzen.

ASML, Besi en ASMI zakten tot 4,3 procent. Daarmee werden de koerswinsten van een dag eerder weer ingeleverd. De techsector stond deze week fors onder druk door zorgen of de enorme AI-investeringen uiteindelijk wel rendabel zullen zijn.

Shell verloor 1 procent en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore werd 3,5 procent goedkoper. Een dag eerder gingen die aandelen ook al omlaag. De olieprijzen zakten vrijdag meer dan 4 procent doordat er steeds meer tankers door de Straat van Hormuz varen.

De AEX eindigde 0,7 procent lager op 1060,73 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1071,96 punten.

Ook elders in Europa kleurden de beurzen rood. In Frankfurt zakte de DAX-index 1,3 procent. In Londen en Parijs daalden de beurzen tot 0,6 procent.

Bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 was KPN een stijger met een plus van ruim 2 procent, na een adviesverhoging door analisten van zakenbank Citi. Informatieleverancier Wolters Kluwer en ijsjesbedrijf Magnum stegen ook meer dan 2 procent.

Zalando ging ruim 6 procent onderuit in Frankfurt. De Duitse financiële waakhond BaFin heeft een onderzoek geopend naar het webwinkelconcern, omdat er mogelijk iets mis is met de boekhouding.

Farmaceut Sanofi klom 1,8 procent in Parijs ondanks het nieuws dat de Europese Commissie een onderzoek is gestart naar het Franse bedrijf. Sanofi zou de Europese mededingingsregels hebben geschonden.

Airbus verloor 1,6 procent in Parijs. De Europese vliegtuigbouwer gaat 25 vliegtuigen bouwen voor China Eastern Airlines. De toestellen worden tussen 2029 en 2033 geleverd en de geschatte waarde van de deal bedraagt ruim 9 miljard dollar.