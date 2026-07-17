AEX-index sluit weer onder de 1100 punten om AI-zorgen

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag lager gesloten tot onder de 1100 punten. Donderdag bereikte de hoofdindex voor het eerst ooit een slotstand boven die grens, nadat de AEX een dag eerder al tussentijds dat aantal aantikte. Maar vrijdag zorgden onder meer de koersverliezen van de chipbedrijven voor een lagere slotstand.

De AEX-index zakte 0,9 procent tot 1091,97 punten. Donderdag was nog een plus van 0,4 procent te zien en sloot de hoofdindex op 1102,38 punten, mede dankzij een stevige koerswinst van chipmachinemaker ASML. De MidKap daalde vrijdag 0,7 procent naar 1077,38 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5 procent en die in Londen klom een fractie.

Besi, ASMI en ASML stonden bij de dalers en zakten tot 4,5 procent. De chipbedrijven hadden op het Damrak last van een verkoopgolf op de beurzen in de Verenigde Staten en Azië. Beleggers maakten zich zorgen over de hoge investeringen van techbedrijven in AI. Er zijn veel chips nodig voor alle AI-toepassingen, maar beleggers vragen zich af of bedrijven die hoge investeringen wel kunnen terugverdienen en of de koersen van chip- en techbedrijven niet te hard zijn gestegen.

Oorlog

Techinvesteerder Prosus eindigde helemaal onderaan de hoofdfondsen en verloor 4,8 procent.

Verder hadden beleggers aandacht voor de oorlog in het Midden-Oosten. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Zo meldden Iraanse staatsmedia dat afgelopen nacht doden zijn gevallen en mensen gewond raakten tijdens Amerikaanse aanvallen op Iran.

Olieprijzen

Door het geweld in het Midden-Oosten liepen de olieprijzen vrijdag op. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd 3 procent duurder op 86,75 dollar per vat. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,2 procent tot 81,48 dollar.

Op het Damrak profiteerde olie- en gasconcern Shell van de hogere prijzen en steeg 2,1 procent, bovenin de AEX-index. In de MidKap had luchtvaartcombinatie Air France-KLM last van hogere brandstofkosten en daalde 3,8 procent.

In Londen zakte Burberry 6,4 procent. Het Britse modemerk, bekend van zijn trenchcoats en sjaals met ruitjesmotief, zag de omzet stijgen in het afgelopen kwartaal. Vooral in Noord- en Zuid-Amerika en China werd meer verkocht, maar in Europa, het Midden-Oosten en Afrika nam de omzet af.