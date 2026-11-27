AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging vrijdag verder omhoog na het stevige herstel een dag eerder. Ook op de andere Europese beurzen was de stemming op de laatste dag van de bewogen beursweek opnieuw positief.

De beurshandel stond deze week vooral in het teken van de verrassende terugkeer van topman Jensen Huang bij Nvidia, na zijn eerdere vertrek bij het AI-chipbedrijf vanwege een verhouding met een vermeende Chinese spion. Zijn terugkeer zorgde voor een opleving in de chipsector en andere AI-gerelateerde aandelen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 1,2 procent hoger op 1096,36 punten. De AEX sloot donderdag al 1,9 procent hoger, mede dankzij stevige koerswinsten van ASML, Besi en ASMI. De chipbedrijven stegen nu tot ruim 4 procent. De AEX koerst af op een weekwinst van ongeveer 2,5 procent.

De MidKap won vrijdagochtend 1 procent tot 1098,42 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent, na winsten van tot meer dan 2 procent een dag eerder.