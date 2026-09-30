AEX-index verder omhoog na nieuw record dag eerder

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag op de laatste handelsdag van september licht hoger geopend. De hoofdgraadmeter op het Damrak sloot dinsdag nog op een nieuw slotrecord, geholpen door flinke koerswinsten voor de chipfondsen.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,4 procent hoger op 1124,69 punten. ASML en ASMI stegen tot 0,9 procent, maar Besi ging licht omlaag. De MidKap klom 0,3 procent tot 1083,71 punten.

De aandacht zal later op de dag uitgaan naar cijfers over de Amerikaanse inflatie en het rapport over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. De ontwikkelingen bij de consumentenprijzen en werkgelegenheid zijn van groot belang voor het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.