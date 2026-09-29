AEX opent hoger, Arcadis zakt na bekendmaking banenverlies

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met winst geopend. Bij de bedrijven op het Damrak kon advies- en ingenieursbureau Arcadis op belangstelling van beleggers rekenen na bekendmaking dat er duizend banen geschrapt gaan worden. Ook gaat Arcadis het merendeel van zijn architectuuractiviteiten afstoten, evenals de activiteiten in China.

Het aandeel Arcadis noteerde kort na opening in de MidKap een min van 1,7 procent. Het bedrijf houdt dinsdag een beleggersdag. Arcadis wees de afgelopen maanden meerdere ongevraagde overnamebiedingen af van zijn Canadese branchegenoot WSP Global. Die laatste trok vorige week zijn bod in.

De AEX ging in de vroege handel 0,4 procent omhoog tot 1120,37 punten. De MidKap was vlak op 1092,18 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tot 0,2 procent.