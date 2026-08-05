AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag iets lager geëindigd. Na het slotrecord van een dag eerder verwerkten beleggers opnieuw bedrijfsresultaten, waaronder die van Heineken. De bierbrouwer eindigde bij de winnaars in de hoofdindex.

De AEX eindigde 0,1 procent lager op een stand van 1111,34 punten. Dinsdag eindigde de hoofdindex nog op een nieuw slotrecord van 1112,49 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1113,26 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,3 procent en die in Londen en Parijs stegen tot 0,1 procent.

Heineken steeg 2,2 procent. De bierbrouwer heeft in de eerste helft van dit jaar meer verkocht en zag de omzet en winst stijgen. Het bedrijf herhaalde verder zijn verwachting voor de groei van de operationele winst in heel dit jaar. Bij de algemene vergadering van aandeelhouders werd de benoeming van de nieuwe topman Rafael Oliveira goedgekeurd.

Magnum

Wolters Kluwer behoorde tot de dalers met een min van 1,9 procent. De informatieleverancier zag de omzet licht dalen, maar boekte wel iets meer winst.

IJsverkoper Magnum was de grootste stijger met een winst van 2,7 procent. KPN noteerde een min van 2,2 procent en was daarmee de grootste daler.

Ahold

Ahold Delhaize noteerde een plus van 0,2 procent, nadat het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn kort na opening van de beurs nog een daling noteerde. De omzet in de Verenigde Staten, goed voor 60 procent van de totale omzet, is minder gestegen dan verwacht.

De aandeelhouders van AkzoNobel hebben woensdag ingestemd met de voorgenomen fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems, die naar verwachting eind 2026 of begin 2027 zal worden afgerond. Het aandeel van het verfconcern klom 0,1 procent.

Novo Nordisk

In de MidKap stonden metaalspecialist AMG Critical Materials (plus 6 procent) en Air France-KLM (plus 2,6 procent) bij de winnaars. Arcadis en Vopak eindigden bij de verliezers en daalden 3 en 2,1 procent.

In Kopenhagen ging Novo Nordisk 4,3 procent omlaag. Het farmacieconcern heeft zijn verwachtingen voor de tweede keer dit jaar verhoogd door een sterke vraag naar diabetesmedicijn Ozempic en de Wegovy-afslankpillen en -injecties. De omvang van de verhoging wist beleggers echter niet te imponeren. Topman Mike Doustdar zei ook dat het Deense bedrijf gerichte overnames nodig heeft.