AH: in ieder geval tot en met dinsdag geen bezorging boodschappen

ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn verlengt de periode waarin het bedrijf geen onlinebestelde boodschappen bezorgt. In een verklaring laat de supermarktketen weten dat het tot en met dinsdag alles moet annuleren. Eerder meldde het bedrijf al dat het tot en met zondag geen boodschappen zou bezorgen. De supermarktketen zegt er alles aan te doen om vanaf de tweede helft van de week klanten wel weer boodschappen thuis te bezorgen.

Verder benadrukt Albert Heijn nogmaals dat er geen aanwijzingen zijn dat er persoonsgegevens zijn gelekt bij het cybersecurityincident, dat al dagen voor problemen zorgt. Het bedrijf neemt het incident "zeer serieus" en doet "zorgvuldig onderzoek naar de aard ervan". Over verdere details van het onderzoek doet Albert Heijn nog geen uitspraken.

De keten raakte afgelopen weekend in problemen door een cybersecurityincident. Uit voorzorg werden de websites, apps en klantenservices van meerdere ketens van moederbedrijf Ahold Delhaize offline gehaald. Ook nu zijn de sites van bijvoorbeeld Etos en Gall&Gall nog niet bereikbaar.