ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn verwacht dat al zijn distributiecentra in de loop van woensdag weer functioneren. "Dit is een mooie stap vooruit in het herstel van onze bevoorrading", zegt de supermarktketen in een update over de al dagen durende problemen als gevolg van een cybersecurityincident.

De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn volgens Albert Heijn nu ook weer opgestart. Het duurt nog wel even voor ook de reguliere leveringen van versproducten kunnen worden hervat. Ook de website van de grootgrutter uit Zaandam werkt nog altijd niet.