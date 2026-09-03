BLAGNAC (ANP/BLOOMBERG) - De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft te maken gehad met een kwaliteitsprobleem aan zijn A330neo-toestellen, waardoor de afgelopen drie maanden bijna geen vliegtuigen van dit type zijn afgeleverd. Airbus meldt aan persbureau Bloomberg dat de oorzaak van het probleem inmiddels is vastgesteld en dat de leveringen zijn hervat.

Het probleem ging volgens Airbus over een horizontaal staartvlak van het model, waardoor het bedrijf de vliegtuigen tijdens het productieproces moest inspecteren. Wat er precies mis mee was, meldt de fabrikant er niet bij. De A330neo is een modernere versie van het oudere A330-model van Airbus. De fabrikant bouwt grofweg vier A330neo's per maand en wil dit in 2029 opschroeven naar vijf.

Ingewijden zeggen tegen Bloomberg dat Airbus in augustus slechts één toestel van dit type heeft afgeleverd aan het Taiwanese Starlux Airlines en geen enkele in juni en juli. Airbus zelf wil niet vooruitlopen op leveringscijfers over augustus. Na het nieuws zakte Airbus op de aandelenbeurs in Parijs tot 1,8 procent.