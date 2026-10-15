ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en versproducten aan winkels in het hele land volledig hervat. Dat meldt de supermarktketen in een update over het cyberbeveiligingsincident dat sinds zondag voor problemen zorgt. Donderdagochtend waren in verschillende Albert Heijn-vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk, ook is de website van de supermarktketen nog onbereikbaar.

Volgens de supermarktketen worden de schappen nu weer voller. Wel kan de beschikbaarheid van producten in winkels verschillen. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag "steeds verder" toeneemt "terug naar het normale beeld".

Het onderzoek naar het incident loopt nog. De politie stelde woensdagavond dat er nog geen strafrechtelijk onderzoek loopt en heeft moederbedrijf Ahold Delhaize uitgenodigd om aangifte te doen. Zowel Ahold Delhaize als Albert Heijn hebben nog niet gereageerd op vragen van het ANP over deze uitnodiging.