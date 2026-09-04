Als aandeelhouder uit een BV stappen: de regels & valkuilen

Veel aandeelhouders denken dat ze op elk moment uit een BV kunnen stappen. Zodra het vertrouwen wegvalt of de samenwerking vastloopt, willen ze weg. Maar die aanname klopt niet: als aandeelhouder uit een BV stappen is gebonden aan regels uit het ondernemingsrecht, de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst.

Wie die regels kent, voorkomt verrassingen. In dit artikel lees je wanneer uittreden wél kan, welke rol de blokkeringsregeling speelt en wat het verschil is tussen een good leaver, bad leaver en early leaver.

Kun je als aandeelhouder uit een BV stappen wanneer je wilt?

Als aandeelhouder uit een BV stappen vereist vrijwel altijd medewerking van je medeaandeelhouders. Je aandelen zijn geen vrij verhandelbaar bezit, zoals een auto of een huis. De wet, de statuten van de BV en een eventuele aandeelhoudersovereenkomst bepalen hoe de overdracht verloopt, wie goedkeuring moet geven en tegen welke prijs.

Is er geen aandeelhoudersovereenkomst ? Dan val je terug op de statuten en, bij een conflict, op de wettelijke geschillenregeling. Zonder afspraken loop je het risico dat medeaandeelhouders je vertrek tegenwerken, met jarenlange discussies tot gevolg.

Wat zegt het ondernemingsrecht over uittreden?

Het ondernemingsrecht kent geen algemeen recht om als aandeelhouder op te stappen. De wet gaat ervan uit dat je aandelen in een BV bezit en die alleen kwijtraakt door verkoop of overdracht. Daarom geldt op grond van artikel 2:195 BW standaard een aanbiedingsplicht: wil je je aandelen verkopen, dan moet je ze eerst aan je medeaandeelhouders aanbieden. De statuten kunnen daarvan afwijken of deze regeling zelfs helemaal uitsluiten.

Wel biedt het ondernemingsrecht een vangnet voor situaties waarin de samenwerking echt onhoudbaar is. Via de wettelijke geschillenregeling kun je de Ondernemingskamer vragen om een uittreding of uitstoting af te dwingen. Dat is een zwaar middel en bedoeld als laatste optie, niet als eerste stap.

Wat regelt de aandeelhoudersovereenkomst?

Een goede aandeelhoudersovereenkomst voorkomt discussie achteraf. Hierin staan afspraken over de blokkeringsregeling, de waardering van je aandelen en vaak een geheimhoudings- of concurrentiebeding voor de aandeelhouder die vertrekt.

De blokkeringsregeling

De blokkeringsregeling werkt de wettelijke aanbiedingsplicht verder uit: aan wie je moet aanbieden, binnen welke termijn en tegen welke prijs. Willen je medeaandeelhouders niet kopen? Dan mag je meestal alsnog aan een externe partij verkopen, al stellen sommige statuten daar aanvullende eisen aan.

Waardering van je aandelen

De prijs van je aandelen is vaak het grootste discussiepunt. Een aandeelhoudersovereenkomst legt daarom meestal een waarderingsmethode vast. Komen partijen er onderling niet uit, dan bepaalt een onafhankelijke deskundige de waarde van de BV en daarmee van jouw belang.

Good leaver, bad leaver en early leaver

Wil je als aandeelhouder uit een BV stappen, dan bepaalt de reden van je vertrek vaak wat je voor je aandelen krijgt. Deze leaver-regelingen zijn geen wettelijk begrip maar contractuele praktijk, vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst. Ze onderscheiden meestal drie situaties.

Good leaver

Stop je door arbeidsongeschiktheid of pensioen, of komen je aandelen door overlijden bij je erfgenamen terecht? Dan geldt meestal de good leaver-regeling. De aandelen worden dan tegen de volledige marktwaarde overgenomen, volgens de afgesproken waarderingsmethode.

Bad leaver

Stap je op na een conflict, wanprestatie of het schenden van een concurrentiebeding? Dan geld je als bad leaver. De overeenkomst kan dan een flinke korting op de koopprijs vastleggen, of zelfs een overname tegen nominale waarde. Hoe hoog die korting is, hangt volledig af van wat partijen zijn overeengekomen.

Early leaver

Vertrek je kort na oprichting of investering, bijvoorbeeld vóór het einde van een vestingschema? Dan ben je early leaver. Vaak vervalt dan een deel van je aandelenrecht, omdat je de afgesproken periode niet hebt volgemaakt.

Geen overeenkomst? Dan beslist de Ondernemingskamer

Zonder aandeelhoudersovereenkomst geldt de wettelijke geschillenregeling uit het ondernemingsrecht . Sinds de inwerkingtreding van de Wagevoe op 1 januari 2025 loopt die procedure niet meer via de rechtbank, maar rechtstreeks via de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, per verzoekschrift.

Wil je zelf vertrekken, dan kun je uittreding vorderen (artikel 2:343 BW). De maatstaf is streng: je moet aantonen dat je door gedragingen van je medeaandeelhouders of de BV zelf zodanig in je rechten of belangen bent geschaad, dat voortzetting van je aandeelhouderschap redelijkerwijs niet meer van je kan worden gevergd. Alleen "ik wil niet meer" is niet genoeg.

Willen juist de andere aandeelhouders van je af, dan kunnen zij uitstoting vorderen (artikel 2:336a BW). Daarvoor moeten zij samen minstens een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen én aantonen dat jouw gedrag het belang van de BV zo schaadt dat je aandeelhouderschap niet langer te dulden is. In beide gevallen stelt de Ondernemingskamer de prijs vast, meestal na advies van een deskundige.

Hoe pak je uittreden uit een BV aan?

Uittreden uit een BV begint bij de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst. Daarin staat welke aanbiedingsplicht geldt, hoe de aandelen gewaardeerd worden en of er een leaver-regeling van toepassing is. Pas als je dát scherp hebt, weet je welke ruimte je werkelijk hebt.

Informeer vervolgens je medeaandeelhouders schriftelijk over je voornemen. Een mondelinge mededeling leidt later vaak tot discussie over wat er precies is gezegd. Twijfel je over de prijs, laat je aandelen dan waarderen door een onafhankelijke deskundige. Zijn de verhoudingen gespannen of is de overeenkomst onduidelijk? Schakel dan een ondernemingsrecht advocaat in voordat je verdere stappen zet.

Sluit het traject af bij de notaris: die legt de overdracht vast in een leveringsakte en zorgt ervoor dat het aandelenregister van de BV klopt. Pas dan is het uittreden uit een BV juridisch afgerond.

Kortom, géén kwestie van gewoon vertrekken

Als aandeelhouder uit een BV stappen is geen kwestie van gewoon vertrekken. Wat je voor je aandelen krijgt en hoe snel je weg kunt, hangt af van de wet, de statuten, de aandeelhoudersovereenkomst en of je geldt als good, bad of early leaver.

Leg afspraken daarom vooraf vast, niet pas op het moment dat de verhoudingen verslechteren. Dat voorkomt dat een simpel vertrek uit de BV uitgroeit tot een procedure bij de Ondernemingskamer