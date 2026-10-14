DES MOINES (ANP) - Iowa, Kansas en zes andere Amerikaanse staten spannen een rechtszaak aan tegen OpenAI vanwege de vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. Dat meldt het collectief van aanklagers uit die staten in een persconferentie.

"OpenAI doet onze kinderen pijn en liegt tegen inwoners van Iowa", aldus aanklager Brenna Bird van Iowa. "OpenAI claimt dat ChatGPT veilig is terwijl het gevaarlijk medisch advies geeft, aanspoort om pijn te doen, en mensen aanmoedigt om zelfmoord te plegen - dit alles terwijl het pretendeert hun denkbeeldige vriend te zijn."

Iowa spant ook eigenstandig een zaak aan tegen OpenAI, om het bedrijf te dwingen zich te houden aan staatswetgeving rond consumentenfraude.