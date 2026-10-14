SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Anthropic heeft het federale hof van beroep in de Verenigde Staten gevraagd om de uitspraak, waarin het AI-bedrijf werd aangemerkt als een risico voor de Amerikaanse nationale veiligheid, te herzien. Het hof oordeelde op 25 september dat het Amerikaanse ministerie van Defensie het bedrijf achter chatbot Claude mag uitsluiten van opdrachten, omdat het een nationaal veiligheidsrisico zou vormen.

In die rechtszaak in Washington gaf een panel van drie rechters met twee tegen één stemmen de Amerikaanse regering gelijk. Volgens Anthropic hebben de rechters de wet echter verkeerd uitgelegd en is er duidelijk bewijs dat de uitsluiting door de overheid een vergeldingsmaatregel is voor Anthropics uitlatingen over AI-veiligheid.

De publieke confrontatie tussen Anthropic en de Amerikaanse regering begon eerder dit jaar toen contractonderhandelingen over het gebruik van de AI-technologie van het bedrijf door het leger mislukten.