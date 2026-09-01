DEN HAAG (ANP) - Veel automobilisten in Nederland bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een onderzoek in juli onder ruim duizend autorijders. Daaruit komt naar voren dat bijna een kwart van de automobilisten veel last heeft van de gestegen brandstofprijzen en meer dan de helft een beetje.

Van deze mensen zegt 43 procent minder vaak uiteten te gaan en vier op de tien besparen op vakanties en dagjes uit. Drie op de tien geven minder uit aan boodschappen. Ruim de helft van de ondervraagden geeft daarnaast aan dat ze vanwege de hogere prijzen aan de pomp minder kunnen sparen. Als de brandstofprijzen langdurig hoog blijven, verwachten automobilisten volgens de peiling vooral minder vaak de auto te gebruiken voor uitstapjes en sociale activiteiten.

Vooral huishoudens met een lager of middeninkomen worden geraakt door de gestegen brandstofprijzen, constateert de ANWB. Ook zouden automobilisten hun gedrag aanpassen. Een derde van de respondenten zegt vaker de fiets te pakken. Ruim drie op de tien rijden zuiniger en meer dan twee op de tien maken minder plezierritten.

De ANWB stelt dat structurele oplossingen nodig zijn om het probleem aan te pakken. Die zitten volgens de organisatie onder meer in het meer stimuleren van elektrisch rijden. Veel ondervraagden gaven aan dat de aanschafprijs van een elektrische auto een belangrijke drempel blijft om voor die optie te kiezen, aldus de ANWB. Verder pleit de belangenorganisatie voor het behouden van de huidige accijnskorting op brandstof uit 2022.

Maandag bleek al uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP dat een meerderheid van de Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen op hun portemonnee. De olieprijzen zijn gestegen door de Iranoorlog die eind februari begon en door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat is normaal gesproken een belangrijke zeestraat voor het vervoer van onder meer olie, maar door de blokkade varen daar bijna geen schepen meer doorheen.

De adviesprijs voor een liter Euro95 lag volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers maandag op ongeveer 2,60 euro en die voor diesel op zo'n 2,56 euro. Voor de oorlog kostte een liter Euro95 minder dan 2,30 euro.