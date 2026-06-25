Apple flink lager op Wall Street, Micron juist sterke stijger

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met wisselende uitslagen gesloten. Apple verloor flink op Wall Street na de bekendmaking dat de verkoopprijzen van onder meer MacBooks en iPads worden verhoogd vanwege de sterk gestegen kosten voor geheugenchips. Chipbedrijf Micron Technology was juist een uitblinker dankzij goed ontvangen cijfers en vooruitzichten.

Apple zakte meer dan 6 procent. De prijsverhogingen zijn wereldwijd, maar gelden niet voor de iPhone, het belangrijkste product van Apple. Het techconcern zegt dat het nog nooit zo'n sterke prijsstijging van een component heeft gezien. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters zijn er tekorten ontstaan en verhogen producenten hun prijzen.

De Dow-Jonesindex eindigde licht hoger op 51.920,62 punten. De brede S&P 500 was vlak op 7357,49 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,5 procent tot 25.358,60 punten. Dat is de vierde verliesdag op rij voor de Nasdaq.

Micron

Van die enorme AI-chipvraag profiteren juist bedrijven als Micron Technology dat bijna 16 procent steeg. De chipfabrikant boekte in het afgelopen kwartaal een vijftien keer zo hoge winst als een jaar eerder. Ook kwam Micron met sterke verwachtingen voor de omzet in het lopende kwartaal. Andere chipbedrijven als Qualcomm, Lam Research en Applied Materials wonnen tot 13 procent. SanDisk sprong 22 procent omhoog.

Bio-Techne werd 20 procent duurder. De Amerikaanse leverancier van medische producten wordt voor 11,3 miljard dollar overgenomen door de Duitse farmaceut Merck. Het is de grootste overname voor Merck in meer dan tien jaar.

Lockheed Martin

De producent van levensmiddelen en specerijen McCormick klom 1,6 procent na bekendmaking van cijfers. McCormick neemt een groot deel van de voedingsdivisie van Unilever over in een deal ter waarde van 44,8 miljard dollar.

Lockheed Martin werd 2,7 procent hoger gezet door beleggers. Het defensieconcern heeft een contract ter waarde van maximaal 35 miljard dollar binnengehaald van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het bedrijf moet de productie van raketafweersystemen verviervoudigen.