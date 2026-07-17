Apple lost Nvidia af als waardevolste bedrijf ter wereld

NEW YORK (ANP) - Techconcern Apple heeft Nvidia ingehaald als waardevolste bedrijf ter wereld. Het Amerikaanse chipbedrijf was sinds bijna een jaar het meest waard op de beurs door de grote vraag naar toepassingen voor kunstmatige intelligentie, maar inmiddels kijken beleggers breder naar de toegevoegde waarde van AI. Nvidia verliest daardoor wat terrein.

Apple haalt Nvidia net in, met een waarde van 4,9 biljoen dollar tegenover 4,8 biljoen dollar. Nvidia verloor vrijdag 3,7 procent op Wall Street, Apple won 0,4 procent. De iPhone-maker was in april vorig jaar voor het laatst het waardevolste bedrijf ter wereld.

Nvidia moet het vooral hebben van de hardware voor AI, zoals geavanceerde chips en processors. Van Apple wordt verwacht dat het veel gaat profiteren van AI-gerelateerde diensten.