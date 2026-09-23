Arcadis onderuit op verdeeld Damrak na ingetrokken overnamebod

AMSTERDAM (ANP) - Arcadis was woensdagochtend een opvallende daler op het Damrak nadat bekend werd dat het Canadese bedrijf WSP Global zijn pogingen om het advies- en ingenieursbedrijf over te nemen staakt. WSP had langere tijd interesse in Arcadis, maar die onderneming sloeg tot twee keer toe biedingen af. De Canadezen hebben besloten om hun bod op het Nederlandse bedrijf in te trekken. Arcadis ging kort na de opening bijna 10 procent omlaag, goed voor de laatste plek in de MidKap.

De beurshandel in Amsterdam kreeg wat steun van een verdere daling van de olieprijs en licht lagere rentes op staatsobligaties. Beleggers deden het wel voorzichtig aan in afwachting van de topontmoeting in Washington tussen president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping op donderdag.

De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op het Damrak, won 0,1 procent op 1112 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 1095 punten. Elders in Europa wonnen de beurzen terrein. Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,5 procent.

Olieprijzen omlaag

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam stond Adyen onderaan met een verlies van ruim 2 procent, na een stevige koerswinst een dag eerder. Dinsdag nabeurs werd bekend dat de financieel topman van achterafbetaaldienst Klarna, Niclas Neglen, overstapt naar Adyen. Zijn benoeming gaat naar verwachting in op 1 februari. Eind mei werd bekend dat de toenmalige financieel directeur Ethan Tandowsky zou vertrekken per eind augustus bij Adyen voor een functie buiten de fintechsector. De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley noemt de benoeming een "positief signaal".

De olieprijzen gingen verder omlaag, na een daling van vijf dagen. Een vat Brentolie kost 98,83 dollar, een daling van 0,8 procent. Saudi-Arabië heeft stappen gezet om een belangrijke oliepijpleiding weer in gebruik te nemen. Tegelijkertijd zeggen de VS vooruitgang te boeken in gesprekken met Iran om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten.

AI-modellen

Lakefront Biotherapeutics, het voormalige Galapagos, won 5 procent. Het biotechnologiebedrijf kreeg een adviesverhoging van bankbedrijf RBC.

In China gingen aandelen van Chinese ontwikkelaars van AI-modellen omlaag nadat uit een bericht bleek dat de Chinese toezichthouders een onderzoek zijn gestart naar de start-ups DeepSeek en Moonshot AI vanwege zorgen over gegevensbeveiliging. De aandelen van Z.AI Co en MiniMax Group daalden in Hongkong tot ruim 7 procent.