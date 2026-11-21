BUENOS AIRES (ANP/AFP) - De Argentijnse regering heeft stimuleringsmaatregelen aangekondigd voor een groot exportproject voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Het is bedoeld voor de ontwikkeling van een gaswinningproject in het Vaca Muerta-veld in Patagonië, dat de grootste reserves van Argentinië bevat.

De steun van Argentinië valt onder de stimuleringsregeling voor grote investeringen, die in 2024 door de regering van president Javier Milei is geïntroduceerd. De regeling moet grote binnenlandse en buitenlandse investeringen aantrekken met belastingvoordelen en andere gunstige voorwaarden. Economieminister Luis Caputo stelt op X dat tot 2050 meer dan 50 miljard dollar aan investeringen met het project is gemoeid.

Het project wordt ontwikkeld door het Argentijnse staatsoliebedrijf YPF, het Italiaanse Eni en het Emiratische XRG. Het is volgens Caputo het grootste investeringsproject van Argentinië ooit. Vanuit het veld moet jaarlijks 12 miljoen ton lng per jaar kunnen worden geëxporteerd.