Australië spant rechtszaak aan tegen Facebook en TikTok

SYDNEY (ANP/BLOOMBERG) - De Australische regering is van plan een rechtszaak aan te spannen tegen Facebook, TikTok en andere grote socialmediaplatforms. Volgens de Australische minister van Communicatie Anika Wells zouden deze bedrijven zich niet houden aan het landelijke verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar.

De Australische toezichthouder voor onlineveiligheid, de eSafety Commissioner, liet in maart al weten dat er onderzoek werd gedaan naar Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat en YouTube. De verdenking is dat zij de wet mogelijk niet naleven. De wetgeving verplicht deze bedrijven om redelijke maatregelen te nemen die voorkomen dat minderjarigen een account op sociale media hebben.

Uit een rapport van de toezichthouder in juli bleek dat de meeste minderjarige gebruikers hun accounts konden behouden of eenvoudig nieuwe konden aanmaken. Dit komt grotendeels door het ontbreken van effectieve leeftijdscontroles op de platforms.