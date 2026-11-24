BRUSSEL (ANP) - De autoverkoop in de Europese Unie is in oktober gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Ook het totale aantal autoverkopen over heel 2026 is hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging komt vooral door de verkoop van elektrische en hybride voertuigen in een jaar waarin de brandstofprijzen fors stijgen.

Het aantal nieuw geregistreerde auto's in de EU steeg in oktober met 2,6 procent tot bijna 940.000 ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Er werden ruim 100.000 meer volledig elektrische auto's verkocht in deze periode ten opzichte van vorig jaar, waardoor het totaal tot bijna 280.000 steeg. Het aantal benzine- en dieselauto's daalde in totaal juist met bijna 100.000 verkopen tot ongeveer 200.000.

Over de eerste tien maanden steeg het totale aantal verkochte auto's in de EU met 5,4 procent tot ongeveer 9,5 miljoen. Daarvan zijn ruim 2,2 miljoen auto's volledig elektrisch. Dat waren er vorig jaar in de eerste tien maanden nog iets minder dan 1,5 miljoen. In onder meer Frankrijk (plus 79,4 procent), Duitsland (plus 60,7 procent) en Denemarken (plus 41 procent) stegen de verkopen van volledig elektrische auto's fors.

De verkopen van plug-in-hybrides, auto's die aan de laadpaal kunnen worden gekoppeld, stegen in de hele EU in 2026 met 17 procent. Vooral in Italië en Spanje werden er veel meer verkocht. Als gevolg hiervan waren nieuwe plug-in-hybride auto's nu goed voor iets meer dan 10 procent van de verkopen in de EU. Vorig jaar was dat in oktober nog 9,2 procent.