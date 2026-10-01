DEN HAAG (ANP) - De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is in de eerste negen maanden van dit jaar met bijna 2 procent gedaald tot 264.701 stuks. In september schoot de verkoop echter met bijna 13 procent omhoog, blijkt uit cijfers van RDC, het databedrijf dat de voertuigregistraties bijhoudt.

Volgens autobrancheorganisaties komt dit door nieuwe regelgeving die volgend jaar ingaat. Dan moeten werkgevers voor auto's met een verbrandingsmotor die zij aan hun werknemers ter beschikking stellen, fors meer belasting betalen. "Wij verwachten in het laatste kwartaal nog een eindsprint bij de hybrides. Werkgevers kunnen hun werknemers die hun auto van de zaak ook privé gebruiken dan namelijk voor het laatst een nieuwe auto met verbrandingsmotor aanbieden zonder daarvoor beboet te worden", zegt Patrick Olgers, voorzitter BOVAG Autodealers.

Het aandeel volledig elektrische auto's in de totale autoverkopen steeg in september naar bijna 53 procent.