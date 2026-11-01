ISTANBUL (ANP/BLOOMBERG) - De topman van de beurs van Istanbul is aangehouden in verband met een grootschalig onderzoek naar vermeende manipulatie met beleggingsfondsen en aandelen in Turkije. Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu wordt Korkmaz Ergun verdacht van omkoping en deelname aan een criminele organisatie.

Turkije kampt de laatste tijd met een beurscrisis. De belangrijkste beursgraadmeter in Istanbul daalde tot en met vrijdag voor de zevende week op rij, de langste reeks van wekelijkse verliezen ooit. De index is sinds begin september 25 procent gedaald. Door de uitverkoop verdampte meer dan 100 miljard dollar aan beurswaarde van Turkse aandelen.

De crisis begon in september met de ineenstorting van meerdere beleggingsfondsen. Daardoor werden honderdduizenden beleggers gedupeerd. De situatie leidde al tot de arrestatie van tientallen bestuurders. Ook werd de voorman van een betrokken brancheorganisatie vorige maand dood met een schotwond aangetroffen in een voertuig. Autoriteiten hebben nog geen details daarover naar buiten gebracht.