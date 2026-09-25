Banken kunnen tuchtrecht zelf ontwikkelen, vindt NVB

AMSTERDAM (ANP) - Banken kunnen zelf het tuchtrecht ontwikkelen waaraan bankmedewerkers zich moeten houden, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De brancheorganisatie reageert op het nieuws dat de stichting die het tuchtrecht toepast volgend jaar stopt uit onvrede over de opstelling van banken. Volgens de Stichting Tuchtrecht Banken (STB) is het een vergissing geweest om de organisatie van het tuchtrecht aan banken zelf over te laten.

"Dat kunnen we prima zelf", antwoordt de NVB-woordvoerder op de vraag of banken wel zelf de gedragsregels voor bankiers moeten ontwikkelen. Hij benadrukt tegelijkertijd dat de toepassing van die regels, zoals onderzoek na meldingen, onafhankelijk werd gedaan door de STB. Het tuchtrecht werd na de bankencrisis een wettelijke verplichting, bedoeld om het vertrouwen in de financiële sector te vergroten.