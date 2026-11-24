AMSTERDAM (ANP) - De betrouwbaarheid van het Nederlandse betalingsverkeer is groot, maar klanten doen er goed aan om zich voor te bereiden op een verstoring. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) na een nieuwe waarschuwing over de kwetsbaarheid van het financiële systeem. President Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank zei dat de maatschappij zich moet voorbereiden op een dagenlange storing in de financiële sector, omdat cyberdreigingen door de opkomst van AI groter zijn geworden.

De NVB herhaalde in een reactie het advies om contant geld achter de hand te houden voor noodgevallen. Ook zegt de koepelorganisatie dat banken de toenemende cyberdreiging herkennen, aangezien de inzet van AI door hackers voor snellere en krachtigere aanvallen zorgt.

"Zoals DNB-president Sleijpen aangeeft, oefenen banken veel met uitvalssituaties. Dat neemt niet weg dat de veranderende dreiging voortdurend aandacht en voorbereiding vraagt en dus binnen banken topprioriteit heeft op het hoogste niveau", stelt de NVB.