Bedrijfsinvesteringen met bijna 3 procent omhoog in juni

DEN HAAG (ANP) - De investeringen van Nederlandse bedrijven zijn in juni gestegen, na twee maanden met dalingen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen de investeringen met 2,7 procent omhoog in vergelijking met een jaar eerder. In mei en april waren er nog dalingen van respectievelijk 1,3 en 1,5 procent te zien.

De bedrijfsinvesteringen zijn belangrijk voor de economie, bijvoorbeeld door het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. Volgens het CBS werd in juni vooral meer geïnvesteerd in gebouwen en zogeheten overig wegvervoer (vrachtwagens, bestelauto's, trekkers en autobussen). In vliegtuigen, machines en schepen werd minder geïnvesteerd.

Het bureau publiceert elke maand ook de investeringsradar over het klimaat voor investeringen. Volgens die radar waren de omstandigheden voor investeringen in augustus minder ongunstig dan in juni. Dat komt volgens het CBS vooral doordat de jaar-op-jaarstijging van de beurskoersen groter en het consumentenvertrouwen minder negatief was.