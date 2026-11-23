LONDEN (ANP/RTR/AFP) - De economische bedrijvigheid in de eurozone is in november stabiel gebleven ten opzichte van een maand eerder, meldt S&P Global. Volgens de marktonderzoeker hielp een versnelling van de groei in Duitsland, de grootste economie van het eurogebied, een verdere krimp van de economische activiteit in Frankrijk te compenseren.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, kwam in november uit op een stand van 51,7, hetzelfde niveau als in oktober. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Economen hadden gerekend op een kleine verbetering tot 51,9. Het cijfer wijst voor de vijfde achtereenvolgende maand op groei van de bedrijvigheid in de eurozone.

Volgens Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global, wijzen de voorlopige cijfers in hoofdlijnen op een "aanhoudende, stabiele groei in de eurozone in november". Dit komt volgens hem overeen met een economische groei van bijna 0,3 procent in de eurozone in het vierde kwartaal van 2026.

Economische veerkracht

De aanhoudende economische veerkracht van de eurozone maskeert volgens Williamson echter zorgwekkende verschillen in de prestaties van de eurolanden. Zo versnelde de groei in Duitsland tot het hoogste niveau in 4,5 jaar door de sterkste groeispurt in de industriesector in meer dan vijf jaar. Frankrijk, de op een na grootste economie van de eurozone, heeft echter te lijden onder een zwakke binnenlandse vraag door de politieke onrust in het land en kende de grootste krimp in zes maanden.

Naast de regionale verschillen merkt S&P Global op dat de industriesector er aanzienlijk beter voor staat dan de dienstensector, dankzij grootschalige investeringen in defensie en kunstmatige intelligentie.