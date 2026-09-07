AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Novartis heeft maandag ruim 3 procent aan beurswaarde verloren op de beurs in Zürich. De Zwitserse farmaceut heeft binnen een week tijd een tweede tegenslag te verduren gekregen bij zijn medicijnonderzoek, nadat een veelbelovend hartmedicijn in een vergevorderde studie toch niet zo goed bleek te werken. Beleggers zijn daarvan geschrokken.

Het middel pelacarsen verlaagde weliswaar het gehalte aan lipoproteïne(a), een grotendeels erfelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten die wereldwijd bij grofweg één op de vijf mensen voorkomt. Die daling leidde echter niet tot een afname van het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten in vergelijking met een placebo.

Dit is een domper voor Novartis, dat dacht met het nog in ontwikkeling zijnde middel veel geld te kunnen gaan verdienen. Het nieuws komt nog geen week nadat Novartis de tests met een experimentele celtherapie voor auto-immuunziekten tijdelijk had stilgelegd, nadat drie patiënten waren overleden.