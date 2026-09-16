Benzineprijs in Nederland naar hoogste niveau ooit

EINDHOVEN (ANP) - De Nederlandse benzineprijzen zijn woensdag gestegen naar het hoogste niveau ooit. Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers ligt de gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen nu net iets boven het record van een week geleden.

Woensdag is sprake van een kleine toename, van 0,4 cent tot 2,726 euro per liter. Dinsdag steeg de literprijs van Euro95 nog met 4 cent. Die toename volgde op stevige stijgingen van de olieprijzen, mede door de sluiting van de belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saudi-Arabië na een droneaanval.

Inmiddels laten de olieprijzen weer een lichte daling zien. Het is echter nog onduidelijk wanneer de Saudische pijpleiding weer in gebruik wordt genomen.

Door de Iranoorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz is al maanden sprake van hogere olieprijzen. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is opgelopen tot 2,777 euro per liter. De hoogste prijs van diesel werd in april gemeten. Toen piekte de prijs op 2,819 euro per liter.