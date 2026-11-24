NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag overwegend met verliezen gesloten, nadat een dag eerder het nieuws over de terugkeer van Jensen Huang als topman bij Nvidia voor forse koerswinsten had gezorgd. Nadat die euforie dinsdag weer was weggeëbd, leek de aandacht weer te verschuiven naar de zorgen rondom de forse groei van de AI-sector.

Zo zakte het aandeel van AI-bedrijf Anthropic tot onder de introductieprijs van 83 dollar bij de historische beursgang vorige week, waarbij de ontwikkelaar van taalmodellen een recordbedrag ophaalde. Dinsdag eindigden Anthropic-aandelen 6,5 procent lager op een prijs van 81,90 dollar.

De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq zakte 1,5 procent tot 23.733,54 punten. Ook de breed samengestelde S&P 500 verloor terrein, met een min van 0,5 procent tot 7201,09 punten. De Dow-Jonesindex won juist 0,9 procent tot 50.018,70 punten.