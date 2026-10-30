Binance schat dat ruim 6 miljard dollar gemoeid is met cryptohack

ABU DHABI (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Cryptoplatform Binance zegt dat er 6,3 miljard dollar (omgerekend 5,6 miljard euro) betrokken is bij wat inmiddels wordt omschreven als de grootste hack in de geschiedenis van crypto. Ongeveer de helft van dat bedrag is bevroren om grootschalige diefstal bij de grootste cryptobeurs ter wereld te voorkomen.

"De geschatte totale impact bedraagt ongeveer 6,3 miljard dollar", schreef Binance in een bericht op X. "We werken samen met blockchainpartners om de getroffen tegoeden te bevriezen. Tot nu toe is ongeveer 3 miljard dollar on-chain bevroren."

Binance heeft alle opnames tijdelijk stopgezet. Het bedrijf verwacht dat binnen 48 uur te hervatten. Alle verliezen worden door de cryptobeurs vergoed en het geld van gebruikers is "veilig", stelt Binance.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd duidelijk dat Binance kampte met een "veiligheidsincident", waardoor het bedrijf maatregelen aankondigde, zoals het bevriezen van miljarden aan cryptomunten en het stilleggen van de handel in bepaalde producten.