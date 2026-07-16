Binnenvaart blijft varen, maar planning lastiger door watertekort

ZWIJNDRECHT (ANP) - De binnenvaart blijft varen, maar de planning wordt door de droogte en lage waterstand lastiger. Dat zegt een woordvoerder van branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland. Het opschalen naar een feitelijk watertekort door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zorgt niet direct voor nieuwe beperkingen.

De sector merkte al de gevolgen van de lage waterstand. Binnenvaartschippers kunnen door de lage waterstand minder lading per reis vervoeren. Daarnaast moeten ze voor sommige sluizen langer wachten omdat deze minder vaak worden bediend om water te besparen.

Dat zorgt ervoor dat er veel alertheid is in de sector, legt de woordvoerder uit. "Binnenvaartondernemers zijn voortdurend bezig met plannen, veilig varen en beoordelen wat met de actuele waterstanden en maatregelen nog mogelijk is."

Duur

Voor de binnenvaart zit de zorg vooral in de duur van de droogte en mogelijk nieuwe beperkingen. Branchevereniging KBN vraagt daarom om tijdige en duidelijke communicatie richting de scheepvaart.

De scheepvaart heeft op de Waal, IJssel en het Kanaal Gent-Terneuzen al hinder van dieptebeperkingen, meldt Rijkswaterstaat.

In het stroomgebied van de Rijn kan tot zaterdag plaatselijk neerslag vallen en ook in de Alpen worden buien verwacht. Maar deze neerslag is onvoldoende om de nadelige gevolgen van de droogte te verlichten, volgens Rijkswaterstaat. Zowel de afvoer van de Rijn als de Maas daalt verder. De Maasafvoer daalt richting de 25 kubieke meter per seconde. Onder die grens komen aanvullende maatregelen in beeld, meldt Rijkswaterstaat.