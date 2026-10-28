Booking.com mag werknemers verplichten deels op kantoor te werken

AMSTERDAM (ANP) - Booking.com mag zijn medewerkers verplichten om minstens 40 procent van de werktijd op kantoor te zijn. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in een zaak tussen het boekingsplatform en de ondernemingsraad (or) over het nieuwe thuiswerkbeleid.

Eerder mochten medewerkers zelf bepalen of ze 40 procent van de tijd op kantoor wilden werken. Maar omdat weinig werknemers dit deden, besloot Booking.com dit te verplichten. Daar was de or het niet mee eens en gaf er ook geen toestemming voor. De or vindt volgens de rechtbank dat de nadelen voor de medewerkers te groot zijn in vergelijking met de door het bedrijf gestelde voordelen van verplichte aanwezigheid. Booking.com stapte daarop naar de rechter.

Het bedrijf stelt dat het belangrijk is dat collega's elkaar op het werk kunnen ontmoeten. Daar gaat de rechtbank in mee. "Verplichte aanwezigheid is daarvoor een redelijk middel, ook omdat de vrijblijvende regeling tot nu toe niet heeft gewerkt", zegt de rechtbank.