LONDEN (ANP) - Accountantskantoor Deloitte hielp de Russische oligarch Roman Abramovitsj jaren geleden met het ontduiken van miljoenen aan belasting, schrijven de Britse media BBC en The Guardian na onderzoek van gelekte documenten. De grootste accountantsfirma ter wereld was nauw betrokken bij het falsificeren van documenten, waardoor bezittingen van de oud-eigenaar van voetbalclub Chelsea achteraf van locatie werden veranderd en daardoor uit het zicht van belastingautoriteiten bleven.

De miljarden van Abramovitsj werden bijna twintig jaar lang beheerd door Demetris Ioannides met zijn bedrijf Meritservus. Ioannides was eerst topman van de Cypriotische tak van Deloitte en bleef met de afgesplitste onderneming nauw samenwerken met Deloitte.

Enkele miljarden dollars van Abramovitsj belandden bij zijn Cypriotische onderneming Kravin Investments. Toen hij daar belasting over dreigde te moeten betalen, adviseerde Meritservus in 2005 na overleg met Deloitte om de boekhouding van voorgaande jaren zo aan te passen dat de feitelijke bezittingen zich op de Britse Maagdeneilanden bevonden.