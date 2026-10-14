BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil nieuwe EU-regels over de methaanuitstoot bij de invoer van olie en gas met een jaar uitstellen. Dat doet het dagelijkse bestuur van de EU, omdat Europa "een uitdagende winter met hoge energieprijzen" tegemoet zou kunnen gaan.

De regels zouden leveranciers van olie en gas van buiten Europa hebben verplicht allerlei zaken te monitoren en hierover te rapporteren. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten worden de energieprijzen opgedreven en wordt de voorzieningszekerheid van de EU belemmerd. Met het uitstellen van de nieuwe regels wordt de druk op de industrie en nationale overheden volgens de commissie verlicht.

Methaan is een broeikasgas dat vrijkomt bij de productie van olie en gas en draagt sterk bij aan de opwarming van de aarde. De commissie legt het voorstel tot uitstel nog ter goedkeuring voor aan het Europees Parlement en de Europese Raad. De commissie had eerder dit jaar al geadviseerd sancties bij overtredingen tot 2030 uit te stellen.