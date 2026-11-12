BEIJING (ANP/AFP) - China vindt dat de Verenigde Staten valse beschuldigingen van spionage gebruiken als voorwendsel om een technologische "blokkade" tegen China in te stellen. Dat heeft een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd naar aanleiding van de beweringen dat Nvidia-topman Jensen Huang het slachtoffer zou zijn van een Chinees spionagecomplot.

Volgens Beijing moeten de Amerikanen ophouden "met het verzinnen van zulke 'spionageverhalen' als voorwendsel om een technologische blokkade op te leggen". De Nvidia-topman lobbyde al jaren tegen Amerikaanse beperkingen op de verkoop van geavanceerde chips aan China.

Huang heeft onlangs toegegeven een affaire te hebben gehad, naar verluidt met Alice Huang. De voormalige leidinggevende bij het Singaporese Megaspeed wordt volgens mediaberichten door Amerikaanse autoriteiten verdacht van werken voor de Chinese inlichtingendienst. China vindt dit echter "ongegronde speculatie" en "een poging om China zwart te maken".