BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Een Chinees bedrijf dat werd opgericht door Alice Huang, de vermeende Chinese spion die centraal staat in het schandaal rond Nvidia, heeft verboden AI-chips van het Amerikaanse bedrijf verkregen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Het schandaal heeft de bezorgdheid aangewakkerd dat de meest geavanceerde AI-chips van Nvidia mogelijk hun weg hebben gevonden naar China, ondanks de Amerikaanse exportbeperkingen. De Verenigde Staten verboden in 2023 al de export van H800-chips naar China in een poging de ontwikkeling van AI-technologie in China te vertragen en de voorsprong op het gebied van AI te behouden.

Nvidia kondigde donderdag het vertrek aan van topman en medeoprichter Jensen Huang. Zijn positie kwam deze week onder zware druk te staan na onthullingen over meerdere affaires van de topman, waaronder een verhouding met de vermeende Chinese spion Alice Huang. China ontkent echter dat de vrouw, die geen familie is van Jensen, een spion is.

Megaspeed

Alice Huang is vooral bekend als voormalig topbestuurder bij Megaspeed, een in Singapore gevestigd datacenterbedrijf en een grote klant van Nvidia. Dat bedrijf werd er eerder al van beschuldigd Amerikaanse exportbeperkingen te hebben overtreden en Nvidia-chips naar China te smokkelen.

Daarnaast richtte zij Shanghai Longteng Intelligent Computing op. Volgens een bron heeft Aperia Cloud Services, een officiële partner van Nvidia met het hoofdkantoor in Singapore, servers met de H800-chips van Nvidia gekocht bij Dell Technologies. Die servers zijn vervolgens terechtgekomen bij Shanghai Longteng. Het is volgens Bloomberg niet duidelijk hoe de servers precies bij het bedrijf zijn terechtgekomen en of Alice Huang bij de transactie betrokken was.