Chipbedrijven dalen op gemengd Wall Street, olieprijzen lager

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met gemengde uitslagen de handelsdag uitgegaan. Chipaandelen stonden in de min, nadat op de Europese en Aziatische beurzen chipbedrijven ook al in de verkoop werden gedaan. Verder hadden beleggers de aandacht gericht op sterke bedrijfsresultaten en een verdere daling van de olieprijzen.

De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent hoger op 52.747,32 punten. De Dow won maandag ook al 0,5 procent, dankzij de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 7428,78 punten. De Nasdaq verloor 0,2 procent tot 24.876,91 punten, nadat de techgraadmeter maandag al lager sloot door zware koersverliezen in de chipsector.

Grote chipbedrijven als Sandisk, AMD en Intel verloren tot ruim 14 procent. Chipconcerns noteerden maandag al verliezen tot 11 procent, vooral veroorzaakt door zorgen over toenemende concurrentie bij de productie van geavanceerde chipmachines en chips vanuit China.