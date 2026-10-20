Chipbedrijven grootste dalers in lagere AEX

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven zijn dinsdag onderaan geëindigd in de Amsterdamse AEX-index. Besi, ASML en ASMI noteerden bij het slot van de handelsdag minnen tot 3,3 procent. Onder beleggers leven aanhoudende zorgen over de grote investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) en de winstgevendheid van AI-gerelateerde bedrijven, die sinds de opmars van de technologie sterk in waarde zijn gestegen.

De AEX-index eindigde 0,7 procent lager op 1133,59 punten. Vrijdag bereikte de hoofdindex op het Damrak nog een slotrecord, maandag werd een klein verlies genoteerd. De MidKap, met daarin middelgrote fondsen, steeg 0,1 procent tot 1058,34 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs noteerden minnen tot 0,4 procent.

Ahold Delhaize hoorde bij de stijgers in de AEX en won 0,8 procent. Het supermarktconcern zet na de cyberaanval op het bedrijf stapsgewijs verschillende systemen weer aan die eerder uit voorzorg waren uitgezet. Hierdoor zijn websites van Ahold Delhaize-merken als Albert Heijn, Etos en Gall & Gall inmiddels weer in de lucht. Ook de bezorging bij AH wordt deze week hervat. Websites van Amerikaanse supermarktketens van Ahold Delhaize, zoals Food Lion, zijn naar verwachting in de komende dagen weer bereikbaar.

Stijgers

Telecomconcern KPN en bierbrouwer Heineken waren de grootste stijgers in de hoofdindex, met beide plussen van 1 procent.

Bij de middelgrote fondsen was speciaalchemieconcern Corbion de grootste stijger met een koerswinst van 3,3 procent. Het bedrijf heeft een buitengewone aandeelhoudersvergadering aangekondigd voor december, waarbij de benoeming van een nieuwe commissaris op de agenda staat.

Grote techbedrijven

BAM won 1,5 procent. Het bouwbedrijf neemt voor ongeveer 45 miljoen euro een belang van 40 procent in Van Leeuwen Sleufloze Technieken.

Beleggers kijken verder met name uit naar de kwartaalresultaten deze week van verschillende grote techbedrijven. Zo openen onder meer Facebook-moederbedrijf Meta Platforms, techconcern IBM en elektrischeautofabrikant Tesla de boeken. Verder staan cijfers van onder meer AEX-bedrijven Besi en AkzoNobel op de planning.