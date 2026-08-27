Chipbedrijven stijgen op Damrak na sterke resultaten Nvidia

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden donderdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Sterke kwartaalresultaten en vooruitzichten van Nvidia, de grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI), zorgden voor opluchting in de chipsector.

Nvidia wist de omzet en winst ruimschoots te verdubbelen dankzij de enorme investeringen van grote techbedrijven in datacenters voor AI-toepassingen. Ook voor het huidige kwartaal en het volgende boekjaar rekent het meest waardevolle bedrijf ter wereld op een aanhoudend sterke groei.

De algehele stemming op beurzen bleef voorzichtig door de zorgen over de hoge inflatie in de Verenigde Staten. De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 1107,47 punten. ASMI, Besi en ASML wonnen tot 2,8 procent. De MidKap bleef vrijwel onveranderd op 1117,36 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden tot 0,5 procent. Frankfurt won 0,2 procent.