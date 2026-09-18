Chipbedrijven zetten herstel voort na AI-zorgen, AEX sluit lager

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag lager gesloten. Beleggers wegen de renteverhogingen van grote centrale banken om de inflatie te bestrijden. De chipfondsen stonden bij de stijgers nadat ze eerder deze week zakten door zorgen over de veiligheid van AI.

De oproep van topmannen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen vanwege zorgen over de veiligheid zorgde deze week voor verliezen voor de chipfondsen. Chipbedrijven profiteren sterk van de opmars van AI. Nvidia-topman Jensen Huang zei echter te verwachten dat zijn bedrijf, 's werelds grootste verkoper van chips die worden gebruikt om AI-modellen te ontwikkelen en te laten draaien, twee keer zoveel AI-chips gaat verkopen. Chipbedrijven ASMI (2,9 procent) en Besi (2,8 procent) stegen vrijdag beide en voerden de AEX-index aan. Chipmachinemaker ASML won bijna 2 procent.

De AEX eindigde niettemin 0,5 procent lager op 1095,09 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 1089,09 punten.