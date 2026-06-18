Chipmaker Intel stijgt op Wall Street na opmerking Trump

NEW YORK (ANP) - Chipmaker Intel ging donderdag stevig omhoog op de beurzen in New York na uitlatingen van Donald Trump. Volgens de Amerikaanse president heeft Apple ingestemd om samen met Intel zijn chips te ontwerpen en te produceren in de Verenigde Staten. Trump gaf geen verdere details over de samenwerking. De Amerikaanse regering investeerde vorig jaar al miljarden in Intel om de chipproductie in eigen land te stimuleren.

Intel werd ruim 10 procent hoger gezet. Het aandeel is de afgelopen twaalf maanden al met ruim 460 procent gestegen, na een lange periode van tegenspoed waarin de chipfabrikant zijn dominante marktpositie kwijtraakte en achterbleef bij concurrenten op het gebied van chips voor kunstmatige intelligentie (AI).

De algehele stemming op Wall Street was eveneens positief, na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 51.758 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,7 procent tot 7476 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 26.234 punten.