Cloudsector eist uitleg over voor VS in beslag genomen server

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse cloud- en internetsector wil uitleg van de politie over de server die dinsdag in beslag werd genomen bij een datacenter in Amsterdam-Oost. Die inname gebeurde op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. De Dutch Cloud Community (DCC) heeft hier grote zorgen over.

De server is van de Italiaanse internetdienstverlener Autistici/Inventati (A/I). Dat bedrijf bood jarenlang gratis webruimte en e-mail aan duizenden organisaties.

Eind augustus plaatste de regering-Trump de organisatie op een terroristenlijst omdat zij 'antifa' zou faciliteren. Antifa is een gedecentraliseerde linkse beweging zonder duidelijke structuur, hiërarchie of leider.

De DCC erkent het belang van internationale rechtshulp "bij de bestrijding van echte criminaliteit. Maar rechtshulp mag nooit misbruikt worden om politieke uitingen mee de kop in te drukken".

Via een brandbrief aan de politie hoopt de branche opheldering te krijgen over de rechtsgrond waarop het Amerikaanse verzoek is uitgevoerd en welke Nederlandse autoriteit dit heeft getoetst.