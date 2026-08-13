FRANKFURT (ANP) - De acceptatie van contant geld heeft een kleine opleving gemaakt in de eurozone. Van alle bedrijven die in fysieke vestigingen producten of diensten verkopen, neemt 92 procent cashbetalingen aan, meldt de Europese Centrale Bank na onderzoek onder ruim 8200 ondernemers in de 21 eurolanden. Twee jaar geleden was dat nog 90 procent.

Mogelijk wijst dit op een trendbreuk. Tijdens de coronapandemie en de daaropvolgende jaren nam de acceptatie van contant geld juist af, stipt de ECB aan in het onderzoek naar verschillende betaalmethoden.

Uit de enquête kwam volgens de centrale bank ook naar voren dat betalen met een telefoon snel is gegroeid. In 2024 nam 36 procent van de ondernemers dit soort betalingen aan. Dit jaar was het bij 68 procent van de zaken mogelijk om met de telefoon te betalen. Kaartbetalingen zijn welkom bij 88 procent van de ondernemers, tegenover 87 procent twee jaar geleden.

De ECB voerde het onderzoek uit onder winkels, restaurants, cafés, hotels, culturele instellingen en in de recreatiesector.