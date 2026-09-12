LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse rechts-radicale partij Reform UK heeft een recorddonatie toegezegd gekregen van een medeoprichter van cryptobeurs en handelsplatform BitMEX. Miljardair Ben Delo heeft gezegd 36 miljoen pond, ongeveer 42 miljoen euro, te schenken aan de partij van Nigel Farage.

Delo meldde in een artikel in The Telegraph dat hij het geld in één keer overmaakt om eventuele verdere aanpassingen van Labour van de regels rond partijfinanciering te omzeilen. De crypto-ondernemer is onlangs terugverhuisd naar het Verenigd Koninkrijk om te ontkomen aan een nieuwe limiet van 100.000 pond op schenkingen uit het buitenland. De Labour-partij van premier Andy Burnham wil die limiet invoeren.

Farage zei zaterdag op X dat hij zich vereerd voelt. "Ben weet dat wij de enige partij zijn die het land weer op het juiste spoor kan zetten en de snelle neergang van Groot-Brittannië kan keren", stelde hij.

De gift komt op een moment dat de donaties aan Reform onder een vergrootglas liggen.